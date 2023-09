Monte le son 2023 : Le Blues, alors on danse ? Médiathèque Edmond Rostand Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le samedi 25 novembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

S’adresser aux bibliothécaires.

Initiation au Blues dansé par Bruno Baker et Nawelle Saidi

Le Blues est un genre musical riche de diverses influences

et faisant lui-même partie intégrante de l’ADN de nombreux genres musicaux.

Le Blues est riche de sa versatilité, de sa richesse. La soi-disant simplicité

de sa structure musicale permet encore aujourd’hui et depuis un siècle et demi

de cheminement de toucher l’humanité au cœur et au corps. Ses rythmes vont du

lent, voire très lent, au rapide et même très rapide. Le Blues a porté et porte encore les peines, la mélancolie, la chronique de son temps mais aussi l’espoir, la

joie, l’allégresse, le partage d’un bon moment de danse en solo, à deux ou en

groupe. Oui, le Blues se ressent aussi corporellement, oui, le Blues se

danse.

C‘est pourquoi deux passionnés de danse et de musique Blues

: Nawelle SAIDI et Bruno BAKER se proposent de vous évoquer en trois temps ce

qui se joue lorsque la musique Blues fait danser les corps et enflamme le

parquet.

– Un propos illustré par quelques extraits filmés sur la

danse sur de la musique Blues.

– Une initiation dansée participative avec quelques pas de

base en solo ou à deux.

– Un DJ Set de Blues composé de titres emblématiques,

abordant différents rythmes et genres du Blues qui permettra aux participants

de l’animation et aux autres de rejoindre la piste de danse.

Les Animateurs :

Nawelle SAIDI

Co-fondatrice de la fameuse école de danse Shake That Swing,

pour Nawelle danser est comme une seconde nature. Dès son plus jeune âge, elle

ressent un attrait tout particulier pour la musique et ne peut s’empêcher de se

sentir entraînée par des rythmes allant aussi bien du Jazz au Rock en passant

par la Funk et le Hip-hop. Elle tombe par hasard, sur la fameuse scène de danse

du film Hellzapoppin durant ses études. Fascinée par l’énergie et la joie que

dégage cette danse, Nawelle se prend de passion pour le Lindy Hop et l’univers

du Swing. Elle ne cesse alors d’enchaîner événements et stages internationaux,

perfectionnant ainsi ses influences et sa technique…

Bruno BAKER

DJ, danseur de Blues Solo (mais pas seulement), compétiteur international,

organisateur d’événements autour du Blues dans des lieux parisiens, animateur

d’ateliers de danse.

Passionné par la musique Blues, son histoire, ses artistes et ses légendes,

Bruno, créateur de La Voie du Blues sur Instagram se propose de partager la

musique Blues dans des lieux et sous des formats permettant au plus grand

nombre de l’appréhender facilement.

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

Contact : +33144880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand

