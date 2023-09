Monte le son 2023, festival des bibliothèques de la Ville de Paris, 9 novembre 2023, .

Du jeudi 09 novembre 2023 au samedi 09 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Venez bouger, danser, vibrer dans vos bibliothèques à l’occasion de concerts, voguing, bals et DJ Set

Cette année, le festival Monte le son se met à l’heure des JO en proposant une édition spéciale où vous pourrez participer en rythme à plus d’une vingtaine de concerts, de performances voguing, de bals et de DJ Set. Des conférences dansées, mais aussi des ateliers et des projections complètent cette programmation destinée aussi bien aux adultes qu’aux enfants.

