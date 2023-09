Monte le son 2023 : Docteur Gabi et la Guingette Volante Bibliothèque Robert Sabatier Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 18h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Docteur Gabi et la Guinguette Volante vous transporte dans un bal sauvage et poétique ! Accompagnés des danseuses Anne Cammas et Sylvie Le Secq, cette une soirée festive est une invitation à la danse et au plaisir partagé !

Docteur GABI et la Guinguette Volante est un collectif composé de cinq musiciens tout-terrain et savants fous de la musique. L’énergie est au cœur du projet, portée par les musiciens et le public à la fois.

Pour le Festival « Monte le son », La guinguette volante sera accompagnée des danseuses Anne Cammas et Sylvie Le Secq qui mèneront un atelier danse accessible à toutes et tous : des jeux dansés pour vous lancer sur la piste, seul, à deux, à trois, à dix… et à corps perdu dans la musique !

Les rythmes envoûtants de la Guinguette Volante vous font voyager en musique à travers le choro brésilien, la valse musette mais aussi la biguine, le compas, et la musique balkanique. Le groupe met à l’honneur des compositeurs qui ont brillamment marié la musique « dansante » et « savante », tels que Hermeto PASCOAL, tout en proposant modestement leurs propres compositions au style échevelé.

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris

Contact : +33153413560 bibliotheque.robert-sabatier@paris.fr

DocteurGabi Docteur Gabi et la guinguette volante