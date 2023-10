Stage : A chacun son clown ! Montdoumerc, 4 novembre 2023, Montdoumerc.

Montdoumerc,Lot

Tu as envie de vivre une expérience particulière avec toi même, ce week-end d’immersion est pour toi!!!

Nous te proposons un week-end placé sous le signe de l’introspective et du renforcement de la confiance en soi.

Eva, notre clown analyste va t’accompagner sur ce 1er module, pour trouver le clown qui sommeille en toi.

A travers des exercices de théâtre, des mises en situation, des actions avec tes pairs, tu vas pouvoir exprimer des émotions souvent étouffées par la vie quotidienne.

Ce moment hors du temps, te permettra d’apprendre à gérer les conflits de façon sereine, de te connaitre au plus profond de toi tout ça avec humour et bienveillance!

Repas du midi auberge espagnole..

2023-11-04 09:00:00 fin : 2023-11-05 17:00:00. EUR.

Montdoumerc 46230 Lot Occitanie



If you want to live a special experience with yourself, this immersion weekend is for you!

We offer you a weekend of introspection and self-confidence-building.

Eva, our clown analyst, will accompany you on this 1st module, to find your inner clown.

Through theatrical exercises, role-playing and actions with your peers, you’ll be able to express emotions often stifled by everyday life.

This timeless moment will enable you to learn how to manage conflicts in a serene way, and to get to know yourself at your deepest level, all with humor and kindness!

Lunch at the auberge espagnole.

Si quiere vivir una experiencia especial consigo mismo, ¡este fin de semana de inmersión es para usted!

Este fin de semana se centra en la introspección y en aumentar la confianza en ti mismo.

Eva, nuestra payasa analista, te acompañará en este 1er módulo, para ayudarte a encontrar tu payaso interior.

A través de ejercicios teatrales, juegos de rol y actuaciones con tus compañeros, podrás expresar emociones que a menudo se ven sofocadas por la vida cotidiana.

Este momento fuera del tiempo te permitirá aprender a gestionar los conflictos con calma y a conocerte en lo más profundo de ti mismo, ¡todo ello con humor y amabilidad!

Almuerzo en el auberge espagnole.

Wenn du Lust auf eine besondere Erfahrung mit dir selbst hast, dann ist dieses Immersionswochenende genau das Richtige für dich!

Wir bieten dir ein Wochenende im Zeichen der Selbstbeobachtung und der Stärkung des Selbstvertrauens.

Eva, unsere Clownanalytikerin, wird dich in diesem ersten Modul begleiten, um den Clown zu finden, der in dir schlummert.

Durch Theaterübungen, Situationskomik und Aktionen mit Gleichaltrigen wirst du deine Gefühle ausdrücken können, die im Alltag oft unterdrückt werden.

In diesem zeitlosen Moment wirst du lernen, mit Konflikten gelassen umzugehen, dich selbst in deinem tiefsten Inneren zu erkennen und das alles mit Humor und Wohlwollen!

Mittagessen in der Auberge espagnole.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Cahors – Vallée du Lot