Commune d’Oloron, le samedi 18 septembre à 15:00

### Promenade commentée proposée par l’association Transmetem. En 2007, à l’issue du Colloque Rohlfs relatif aux langues pyrénéennes, la proposition d’attribuer le nom de ce linguiste au parking de l’avenue de Goès, situé sous l’école Calandreta, fut acceptée. En 2010, la construction de sept maisons vint fermer l’entrée de ce parking et entraîna la création d’une nouvelle voie d’accès à l’arrière de ces maisons, à l’école Calandreta et au sommet de la colline que les historiens pensent être celle que le For d’Oloron (1080) appelle Montdegorat. Ainsi, au versant est du Marcadet, la voirie du quartier s’est enrichie de trois nouvelles appellations : le toponyme Montdegorat, Gerhard Rohlfs, le spécialiste de la linguistique romane et Roger Lapassage, le fondateur de Per noste. La visite des lieux permettra d’expliquer l’évolution récente de ce quartier ainsi que de développer l’interprétation du toponyme et le parcours des deux autours cités ci-dessus.

Gratuit. Sur inscription.

Promenade commentée proposée par l'association Transmetem. Commune d'Oloron 1, rue Gassion 64400 Oloron Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00

