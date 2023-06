Jeux olympiques de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc, 24 juin 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Samedi 24 Juin – Les jeux olympiques de Montcuq avec buvette et restauration sur place. Apéritif offert et soirée food-truck.

Inscription jusqu’au 17 Juin au 06 38 64 36 65.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . .

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



Saturday, June 24 – The Olympic games of Montcuq with refreshments and food on the spot. Aperitif offered and food-truck evening.

Registration until June 17 at 06 38 64 36 65

Sábado 24 de junio – Juegos Olímpicos de Montcuq con refrescos y comida in situ. Aperitivo ofrecido y velada food-truck.

Inscripciones hasta el 17 de junio en el 06 38 64 36 65

Samstag, 24. Juni – Die Olympischen Spiele in Montcuq mit Getränken und Speisen vor Ort. Angebotener Aperitif und Foodtruck-Abend.

Anmeldung bis zum 17. Juni unter 06 38 64 36 65

Mise à jour le 2023-05-24 par OT CVL Castelnau-Montratier