Fête de la Musique 2023, 21 juin 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc

2023-06-21 18:00:00

Lot . L’ACAM, Association des Commerçants et Artisans de Montcuq, en partenariat avec l’association Lézard de la Rue et la Mairie de Montcuq-en-Quercy-Blanc, organise la Fête de la Musique, à Montcuq, le 21 juin 2023 à partir de 18h00. Une Fête de la Musique que nous voulons ouverte à tous les musiciennes et musiciens de Montcuq et alentour qui souhaiteront jouer dans la rue ce jour-là. Plusieurs lieux seront prévus dans le village à cet effet, dans l’esprit initial de ce rendez-vous annuel : on prend son instrument, ou tout simplement sa voix, seul ou avec ses amis et on joue pour le plus grand plaisir de tous. ACAM, Lézard de la Rue et Mairie de Montcuq

