Randonnée pédestre avec la Rando Montcuquoise Parking Saint-Jean, 2 mai 2023, .

La Rando Montcuquoise propose plusieurs randonnées au mois de mai. Le point de départ se fait du parking Saint-Jean afin de covoiturer.

Ce programme peut être modifié. En cas de pluie, le responsable peut annuler ou reporter la sortie..

2023-05-02 à 08:20:00 ; fin : 2023-05-02 . EUR.

Parking Saint-Jean

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



The Rando Montcuquoise proposes several hikes in May. The starting point is the Saint-Jean parking lot in order to carpool.

This program can be modified. In case of rain, the person in charge can cancel or postpone the outing.

El Rando Montcuquoise ofrece varias excursiones en mayo. El punto de partida es el aparcamiento de Saint-Jean para poder compartir coche.

Este programa puede modificarse. En caso de lluvia, el responsable puede anular o aplazar la salida.

Die Rando Montcuquoise bietet im Mai mehrere Wanderungen an. Der Startpunkt ist der Parkplatz Saint-Jean, um Fahrgemeinschaften zu bilden.

Dieses Programm kann geändert werden. Bei Regen kann der Verantwortliche die Wanderung absagen oder verschieben.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT CVL Castelnau-Montratier