La Marche des Nez à Montcuq, 10 avril 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc .

Rue de la Promenade Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

2023-04-10 16:00:00 16:00:00 – 2023-04-10

16h00: Goûter et Bal familial ouvert à tous.

« Mets-toi sur tes jambes et tape dans tes mains, fais un petit tour et retape dans tes mains, pince-toi le nez, saute sur tes pieds, lève haut les mains… » Pour la suite, rejoignez-nous. Parents acceptés.

Avec Agathe Pitarch, Angèle Puchot, Thomas Lafitte, Pierre Déaux

Lézard de la Rue et Clowns Sans Frontières vous invitent le lundi 10 avril à Montcuq, sur la Promenade pour le passage de la Marche des Nez de Clowns sans Frontière.

La Marche des Nez est une marche engagée pour le droit à l’enfance. Elle se déroulera sur une période courant de mars à octobre 2023.

Fort de 30 ans d’expérience auprès des enfants et des adultes vulnérables, Clowns Sans Frontières – France lance une action d’envergure nationale mobilisatrice et inclusive qui a pour objectif principal de faire reconnaître l’apport bénéfique du spectacle vivant dans le développement de chaque être humain, y compris les enfants.

Ce projet se déroule sous la forme d’une “Marche des Nez” au départ de cinq villes de France pour converger vers Paris, afin de remettre un manifeste pour le Droit à l’enfance à l’UNICEF.

Ponctuée par 45 lieux étapes, la marche rassemble des évènements et des actions artistiques pour faire parler du Droit à l’enfance et contribuer à faire reconnaître l’apport de l’action artistique et culturelle dans la construction ou reconstruction de chaque personne.

Les Clowns sans Frontières et Lézard de la Rue

