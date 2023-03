Soirée dansante Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Catégories d’Évènement: Lot

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Soirée dansante, 18 mars 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc
30 EUR
Espace Animations

2023-03-18 19:30:00

Lot Montcuq-en-Quercy-Blanc . 30 EUR 30 Réservation obligatoire avant le 13 mars. Repas italien et soirée dansante, proposés dans le cadre du jumelage Montcuq-en-Quercy et San Giorgio della Richinvelda. Animée par Sylvie Nauges. +33 6 79 48 79 91 pas de danse (1)

