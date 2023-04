Conférence sur les églises Fortifiées Centre historique de Montcornu Montcornet Catégories d’Évènement: Ardennes

Conférence sur les églises Fortifiées Centre historique de Montcornu, 19 novembre 2023, Montcornet. Mr Bruno Squevin animera cette conférence au centre historique de Montcornu.

Centre historique de Montcornu Voie de la Magdelaine

Montcornet 08090 Ardennes Grand Est



Mr Bruno Squevin will lead this conference in the historical center of Montcornu El Sr. Bruno Squevin dirigirá esta conferencia en el centro histórico de Montcornu Herr Bruno Squevin wird diese Konferenz im historischen Zentrum von Montcornu leiten Mise à jour le 2023-02-22 par Ardennes Tourisme

