Jeux de l’histoire Voie de la Magdeleine, 15 juillet 2023, Montcornet.

Petits et grands pourront découvrir les jeux d’antan que vous ne connaissez pas et qui seront présents dans les 5 villages. Excusez du peu sur la variété des jeux : école de gladiateurs, deviens un guerrier gaulois, échec de Noyon, tablut, merelle, alquerque, échecs byzantin, dés, jeu du coffre, kubb, couillette, bâton glissant, jeu de la truie et des 4 aveugles, at koma hondum ur hofdi, hornas kinnleikr, deag kamp till hast, tornespel, spennakyrckja, drakavle, dra oxe, picka ned kniven. Tous ces jeux seront animés par des troupes de reconstitution historiques. Il y aura aussi du tir à l’arc médiéval, des joutes sur une poutre au bâton blunté, jeu de la dague, jeu de la meule, tir à l’arbalète, jeu du bouclier, tir de bonbons au trébuchet…. Les points d’orgue de la manifestation seront le spectacle de gladiateurs avec ACTA (troupe professionnelle de renom) et le spectacle de feu du samedi soir avec Opale de Lune..

2023-07-15 à ; fin : 2023-07-16 . .

Voie de la Magdeleine

Montcornet 08090 Ardennes Grand Est



Young and old alike can discover old-fashioned games that you may not know about and that will be present in the 5 villages. Excuse of the little on the variety of the games: gladiator school, become a Gallic warrior, Noyon chess, tablut, merelle, alquerque, Byzantine chess, dice, trunk game, kubb, couillette, sliding stick, game of the sow and the 4 blind men, at koma hondum ur hofdi, hornas kinnleikr, deag kamp till hast, tornespel, spennakyrckja, drakavle, dra oxe, picka ned kniven. All these games will be animated by historical reenactment troops. There will also be medieval archery, jousting on a beam with a blunted staff, dagger game, grinding wheel game, crossbow game, shield game, trebuchet candy shooting, etc. The highlights of the event will be the gladiator show with ACTA (a renowned professional troupe) and the fire show on Saturday night with Opale de Lune.

Grandes y pequeños podrán descubrir juegos de antaño que quizá no conozcan y que estarán presentes en los 5 pueblos. Disculpe la falta de variedad de los juegos: escuela de gladiadores, conviértete en un guerrero galo, ajedrez de Noyon, tablut, merelle, alquerque, ajedrez bizantino, dados, juego del tronco, kubb, couillette, palo resbaladizo, juego de la cerda y los 4 ciegos, at koma hondum ur hofdi, hornas kinnleikr, deag kamp till hast, tornespel, spennakyrckja, drakavle, dra oxe, picka ned kniven. Todos estos juegos serán interpretados por grupos de recreación histórica. También habrá tiro con arco medieval, justas sobre una viga con un bastón romo, juegos con dagas, juegos con ruedas de molino, tiro con ballesta, juegos con escudo, tiro con trebuchet, etc. Lo más destacado del evento será el espectáculo de gladiadores con ACTA (una compañía profesional de renombre) y el espectáculo de fuego del sábado por la noche con Opale de Lune.

Groß und Klein können Spiele aus alten Zeiten entdecken, die Sie vielleicht noch nicht kennen und die in allen fünf Dörfern zu finden sind. Entschuldigen Sie die Vielfalt der Spiele: gladiatorenschule, Werde ein gallischer Krieger, Schach von Noyon, Tablut, Merelle, Alquerque, Byzantinisches Schach, Würfel, Truhenspiel, Kubb, Lockenwickler, Gleitstab, Spiel der Sau und der 4 Blinden, at koma hondum ur hofdi, hornas kinnleikr, deag kamp till hast, tornespel, spennakyrckja, drakavle, dra oxe, picka ned kniven. Alle diese Spiele werden von historischen Reenactment-Truppen angeleitet. Es wird auch mittelalterliches Bogenschießen, Balkenwettkämpfe mit dem Bluntenstock, Dolchspiele, Mühlsteinspiele, Armbrustschießen, Schildspiele, Bonbonschießen mit dem Trebuchet usw. geben. Die Höhepunkte der Veranstaltung sind die Gladiatorenshow mit ACTA (einer renommierten professionellen Truppe) und die Feuershow am Samstagabend mit Opale de Lune.

