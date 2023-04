Course VTT Cup Montcornet Catégories d’Évènement: Ardennes

Course VTT Cup, 11 juin 2023, Montcornet. Départ 8h parcours boisés, singletrack, ravitoJeunes 10h Adultes 14h Ouvert à tous licenciés ffc, licence étrangère.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . . Montcornet 08090 Ardennes Grand Est



Start 8am wooded course, singletrack, ravitoYouth 10am Adults 2pm Open to all ffc licensees, foreign licensees Salida 8h Recorrido arbolado, singletrack, ravitoJóvenes 10h Adultos 14h Abierto a todos los titulares de licencia ffc, titulares de licencia extranjeros Start 8 Uhr Bewaldete Strecken, Singletrack, VerpflegungsstelleJugendliche 10 Uhr Erwachsene 14 Uhr Offen für alle ffc-Lizenzierten, ausländische Lizenzen Mise à jour le 2023-03-22 par Ardennes Tourisme

