Des collines de l’Ardenne aux landes de Bretagne Mont Cornu, 11 juin 2023, Montcornet.

Le public pourra apprécier de nombreux conteurs qui seront en plusieurs endroits du centre historique Mont Cornu retraçant les contes et légendes d'Ardenne et de Bretagne. Des artistes peintres pourront faire découvrir leur talent en exposant leurs œuvres dans les 5 villages du Mont cornu et aussi en participant à un concours sur site. Les marins de la chorale Chor'hommes chantera des ritournelles Bretonnes. Les Shows Boulettes vous feront vibrer et danser aux sons de la musique Irlandaise.

Mont Cornu Voie de la Magdeleine

Montcornet 08090 Ardennes Grand Est



Mise à jour le 2023-02-22 par Ardennes Tourisme