Curieuses rencontres au Montcornu Escape Game Voie de la Madeleine, 22 avril 2023, Montcornet.

Une sortie en famille ? Venez faire de CURIEUSES RENCONTRES en remontant le temps sur le site de MONTCORNU ⌛️le 22 avril de 11h à 18h & le 23 Avril de 11h à 17h !✨Au programme✨ : énigmes, défis farfelus, jeux en bois, contes du Mont Cornu, animations, ateliers créatifs, spectacles d’improvisations, métiers d’antan et bien plus encore !⭐️ TARIFS -Enfant = 5€-Adulte = 8€⭐️ INFORMATIONS PRATIQUES :⏰-Sam. 22 Avril de 11h à 18h (dernière entrée à 17h)-Dim. 23 Avril de 11h à 17h (dernière entrée à 16h) – Centre historique de Montcornu, voie de la Magdeleine à MONTCORNET (08090) ️ – Parking gratuit sur site – Restauration sucrée et buvette sur place – Toilettes gratuites – Zone fumeur accessible à l’extérieur du site – CONTACTER PLUME :-06.98.96.95.24-par messenger.

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-23 . EUR.

Voie de la Madeleine

Montcornet 08090 Ardennes Grand Est



A family outing? Come and have a CURIOUS MEETING??by going back in time on the site of ? MONTCORNU??on April 22nd from 11am to 6pm & on April 23rd from 11am to 5pm! enigmas, wacky challenges, wooden games, tales from Mont Cornu, animations, creative workshops, improvisation shows, old-time crafts and much more! RATES -Children = 5 -Adults = 8? PRACTICAL INFORMATION: -Sat. April 22 from 11am to 6pm (last entry at 5pm)-Sun. April 23 from 11am to 5pm (last entry at 4pm)? – Historic center of Montcornu, voie de la Magdeleine in MONTCORNET (08090)? – Free parking on site? – Sweet food and refreshments on site? – Free toilets? – Smoking area accessible outside the site? – CONTACT PLUME :-06.98.96.95.24-by messenger

Una excursión en familia ? Vengan a vivir encuentros CURIOSOS ??retrocediendo en el tiempo en el sitio de ? MONTCORNU » el 22 de abril de 11:00 a 18:00 y el 23 de abril de 11:00 a 17:00 enigmas, desafíos extravagantes, juegos de madera, cuentos del Mont Cornu, actividades, talleres creativos, espectáculos de improvisación, artesanía antigua ¡y mucho más! TARIFAS -Niños = 5 -Adultos = 8? INFORMACIÓN PRÁCTICA: -Sábado 22 de abril de 11.00 h a 18.00 h (última entrada a las 17.00 h) -Domingo 23 de abril de 11.00 h a 17.00 h (última entrada a las 16.00 h)? – Centro histórico de Montcornu, voie de la Magdeleine en MONTCORNET (08090)? – ¿Parking gratuito in situ? – ¿Comida dulce y refrescos in situ? – ¿Aseos gratuitos? – Zona de fumadores accesible fuera del recinto? – CONTACTO PLUME :-06.98.96.95.24-por mensajero

Ein Ausflug mit der Familie? Kommen Sie zu KURIOSEN BEGEGNUNGEN und reisen Sie in der Zeit zurück auf dem Gelände von ? MONTCORNU??am 22. April von 11 bis 18 Uhr und am 23. April von 11 bis 17 Uhr!?Auf dem Programm? : Rätsel, verrückte Herausforderungen, Holzspiele, Märchen vom Mont Cornu, Animationen, kreative Workshops, Improvisationstheater, alte Berufe und vieles mehr!? PREISE Kinder = 5 – Erwachsene = 8? PRAKTISCHE INFORMATIONEN: -Sam. 22. April von 11 bis 18 Uhr (letzter Einlass um 17 Uhr)-So. 23. April von 11 bis 17 Uhr (letzter Einlass um 16 Uhr)? – Historisches Zentrum von Montcornu, voie de la Magdeleine in MONTCORNET (08090)? – Kostenlose Parkplätze auf dem Gelände? – Süßes Essen und Getränke vor Ort? – Kostenlose Toiletten und Waschgelegenheiten? – Raucherzone außerhalb des Geländes zugänglich? – KONTAKTIEREN SIE PLUME:-06.98.96.95.24-per messenger

Mise à jour le 2023-04-08 par Ardennes Tourisme