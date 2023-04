Marche gourmande, 16 avril 2023, Montcornet.

L’association MAD ( Montcornet Aujourd’hui et Demain) vous propose une: Marche gourmande le dimanche 16 avril Pour plus de précisions contactez : Mme GILLET 03 24 54 91 28 Mme DUPIN 03 24 53 39 80 Limitées à 150 personnes Réservations obligatoires.

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . .

Montcornet 08090 Ardennes Grand Est



The association MAD (Montcornet Today and Tomorrow) proposes you a: Gourmet walk on Sunday, April 16th For more details contact: Mme GILLET 03 24 54 91 28 Mme DUPIN 03 24 53 39 80 Limited to 150 people Reservations required

La asociación MAD (Montcornet Aujourd’hui et Demain) propone un: Paseo gastronómico el domingo 16 de abril Para más detalles, póngase en contacto con: Mme GILLET 03 24 54 91 28 Mme DUPIN 03 24 53 39 80 Límite de 150 personas Reserva obligatoria

Der Verein MAD ( Montcornet Aujourd’hui et Demain) bietet Ihnen eine: Gourmetwanderung am Sonntag, den 16. April Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Frau GILLET 03 24 54 91 28 Frau DUPIN 03 24 53 39 80 Begrenzt auf 150 Personen Obligatorische Reservierungen

