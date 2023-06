Festival Folklorique International du Rouergue Montclar, 10 août 2023, Montclar.

Montclar,Aveyron

Une journée riche en musique ! 11h déambulation dans la rue principale de Réquista du groupe Les Batuc’Ados à l’occasion de la foire. Dès 21h, La Pastourelle et Les Batuc’Ados se produiront simultanément place des Arcades à Montclar, ..

2023-08-10 à ; fin : 2023-08-10 . 8 EUR.

Montclar 12550 Aveyron Occitanie



A day rich in music! 11 a.m. Les Batuc’Ados take to the streets of Réquista to perform at the fair. From 9pm, La Pastourelle and Les Batuc’Ados will perform simultaneously at Place des Arcades in Montclar.

Un día lleno de música 11:00 h: Les Batuc’Ados toman las calles de Réquista para actuar en la feria. A partir de las 21:00 h, La Pastourelle y Les Batuc’Ados actuarán simultáneamente en la Place des Arcades de Montclar.

Ein Tag voller Musik! 11 Uhr Umzug durch die Hauptstraße von Réquista der Gruppe Les Batuc’Ados anlässlich des Jahrmarkts. Ab 21 Uhr treten La Pastourelle und Les Batuc’Ados gleichzeitig auf dem Place des Arcades in Montclar auf, .

Mise à jour le 2023-05-26 par OFFICE DE TOURISME DU REQUISTANAIS