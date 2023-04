Marché à Montclar Station de Montclar, 1 juillet 2023, Montclar.

Marché local, tous types de produits. Le dimanche matin, en saison d’hiver (de décembre à fin mars) et en saison d’été (juillet/août)..

2023-07-01 à ; fin : 2023-08-27 . .

Station de Montclar

Montclar 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



Local market, all types of products. Sunday mornings, in winter season (December to the end of March) and summer season (July/August).

Mercado local, todo tipo de productos. Los domingos por la mañana en la temporada de invierno (de diciembre a finales de marzo) y en la de verano (julio/agosto).

Lokaler Markt, alle Arten von Produkten. Sonntagmorgen, in der Wintersaison (Dezember bis Ende März) und in der Sommersaison (Juli/August).

Mise à jour le 2023-03-17 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains