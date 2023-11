REPAS TETE DE VEAU Montchabrier Le Malzieu-Forain, 3 décembre 2023, Le Malzieu-Forain.

Le Malzieu-Forain,Lozère

Traditionnel repas « Tête de Veau » à Montchabrier organisé par le Comité des Fêtes du Malzieu-Forain

Service à partir de 12h.

Au menu :

Salade de lentilles

Tête de veau (ou rôti)

Pommes de terre carottes

Fromage + Dessert

Vin et café

Montchabrier Salle des Fêtes Augustin Trébuchon

Le Malzieu-Forain 48140 Lozère Occitanie



Traditional « Tête de Veau » meal in Montchabrier organized by the Comité des Fêtes du Malzieu-Forain

Service from 12pm.

On the menu:

Lentil salad

Tête de veau (or roast)

Potatoes and carrots

Cheese + Dessert

Wine and coffee

Comida tradicional « Tête de Veau » en Montchabrier organizada por el Comité des Fêtes du Malzieu-Forain

Servicio a partir de las 12.00 horas.

En el menú:

Ensalada de lentejas

Tête de veau (o ternera asada)

Patatas y zanahorias

Queso y postre

Vino y café

Traditionelles « Tête de Veau »-Essen in Montchabrier, das vom Comité des Fêtes du Malzieu-Forain organisiert wird

Service ab 12 Uhr.

Auf dem Menü stehen:

Linsensalat

Kalbskopf (oder Braten)

Kartoffeln mit Karotten

Käse + Dessert

Wein und Kaffee

