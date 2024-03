Montcenis Sonore #5 Salle du Bailliage Montcenis, dimanche 7 avril 2024.

Montcenis Sonore revient avec enthousiasme à la salle du Bailliage et vous invite à partager un moment convivial lors d’un apéro-concert intimiste. Cette soirée sera l’occasion parfaite de se retrouver avant les événements passionnants prévus cet été.

Chill, duo soul, jazz, blues

La naissance de « Chill » réside dans la rencontre fortuite de la talentueuse chanteuse Yadicone Bassène et du virtuose guitariste Raphaël Bérésina au cœur d’une jam session vibrante sur la scène bordelaise. Dès les premiers accords échangés, une alchimie musicale évidente s’est manifestée, donnant vie à un duo prometteur.

Ce tandem artistique, formé spontanément, explore avec une liberté créative remarquable un vaste répertoire de reprises soul, jazz et blues. Leurs interprétations audacieuses captivent l’auditoire, distillant une atmosphère à la fois singulière et intimiste. L’essence de « Chill » réside dans la fusion harmonieuse de la voix envoûtante de Yadicone et des mélodies captivantes de la guitare de Raphaël, créant ainsi une expérience musicale unique.

Réservations vivement recommandées, nombre de place très limité. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 18:00:00

fin : 2024-04-07 21:30:00

Salle du Bailliage Rue Sous les Halles

Montcenis 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

