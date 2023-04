Antic’tok 1 rue des anciennes postes, 29 octobre 2023, Montcaret.

Voyage dans le temps garanti où histoires, évocations, murmures et drôleries raviront grands et petits !

Dès 7 ans, durée : 1h.

Tarif : 8€ / 4€ (-26 ans).

2023-10-29 à ; fin : 2023-10-29 . EUR.

1 rue des anciennes postes Villa gallo-romaine

Montcaret 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A guaranteed trip back in time where stories, evocations, whispers and fun will delight young and old!

From 7 years old, duration: 1 hour.

Price : 8? / 4? (-26 years old)

Un viaje en el tiempo garantizado en el que historias, evocaciones, susurros y bromas harán las delicias de grandes y pequeños

A partir de 7 años, duración: 1 hora.

Precio: 8? / 4? (-26 años)

Eine garantierte Zeitreise, bei der Geschichten, Beschwörungen, Flüstern und Lustiges Groß und Klein begeistern werden!

Ab 7 Jahren, Dauer: 1 Stunde.

Preis: 8 / 4 (-26 Jahre)

Mise à jour le 2023-03-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides