Randonnée Pédestre : La Cabrimontaine Place de la Bastide, 1 mai 2023, Montcabrier.

L’association Sports et Loisirs de Montcabrier vous propose un nouveau circuit fléché pour le 1er mai 2023 sur des chemins connus et moins bien connus de la commune. Le circuit principal est de 12 kilomètres avec la possibilité d’une version raccourcie de 8 kilomètres. ..

2023-05-01 à 08:30:00 ; fin : 2023-05-01 . 5 EUR.

Place de la Bastide

Montcabrier 46700 Lot Occitanie



The association Sports et Loisirs de Montcabrier proposes a new signposted circuit for the 1st of May 2023 on known and less well known paths of the commune. The main circuit is 12 kilometers with the possibility of a shortened version of 8 kilometers .

La asociación Sports et Loisirs de Montcabrier propone un nuevo circuito señalizado para el 1 de mayo de 2023 por senderos conocidos y menos conocidos del municipio. El circuito principal tiene una longitud de 12 kilómetros, con la posibilidad de una versión reducida de 8 kilómetros.

Der Verein Sports et Loisirs de Montcabrier schlägt Ihnen für den 1. Mai 2023 eine neue beschilderte Strecke auf bekannten und weniger bekannten Wegen in der Gemeinde vor. Die Hauptstrecke ist 12 km lang, mit der Möglichkeit einer verkürzten Version von 8 km. .

Mise à jour le 2023-04-12 par OT CVL Vignoble