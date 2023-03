Concert Chacun son Sud- Parfum de Jazz Montbrun-les-Bains Catégories d’Évènement: Drôme

Montbrun-les-Bains

Concert Chacun son Sud- Parfum de Jazz, 20 août 2023, Montbrun-les-Bains . Concert Chacun son Sud- Parfum de Jazz Parc de l’Anary Montbrun-les-Bains Drome

2023-08-20 20:00:00 20:00:00 – 2023-08-20 Montbrun-les-Bains

Drome . Olivier Large (trompette) Richard Posselt (accordéon) Anthony Gutierrez (contrebasse) Montbrun-les-Bains

dernière mise à jour : 2023-03-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Montbrun-les-Bains Autres Lieu Montbrun-les-Bains Adresse Parc de l'Anary Montbrun-les-Bains Drome Ville Montbrun-les-Bains Departement Drome Tarif Lieu Ville Montbrun-les-Bains

Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbrun-les-bains /

Concert Chacun son Sud- Parfum de Jazz 2023-08-20 was last modified: by Concert Chacun son Sud- Parfum de Jazz Montbrun-les-Bains 20 août 2023 Drôme Montbrun-les-Bains Parc de l'Anary Montbrun-les-Bains Drôme

Montbrun-les-Bains Drome