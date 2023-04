Club sénior / Animation et Gouter / Chant et danse Club du 3ème âge Montbrun-les-Bains Catégories d’évènement: Drôme

Montbrun-les-Bains

Club sénior / Animation et Gouter / Chant et danse Club du 3ème âge, 29 avril 2023, Montbrun-les-Bains. Venez nombreux danser , chanter , écouter et passer un agréable moment .

A l’entracte : Vente de gâteaux et boissons.

Ouvert à tous

Pour une bonne organisation : Inscription recommandée jusqu’au mardi 25/04.

2023-04-29 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-29 18:00:00. .

Club du 3ème âge Salle polyvalente

Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come to dance, sing, listen and spend a pleasant moment.

At the interval: Sale of cakes and drinks.

Open to all

For a good organization : Registration recommended until Tuesday 25/04 Ven a bailar, cantar, escuchar y pasar un buen rato.

En el intermedio: Venta de pasteles y bebidas.

Abierto a todos

Para una buena organización : Inscripción recomendada hasta el martes 25/04 Kommen Sie zahlreich, um zu tanzen, zu singen, zuzuhören und eine angenehme Zeit zu verbringen.

In der Pause: Verkauf von Kuchen und Getränken.

Für alle offen

Für eine gute Organisation: Anmeldung bis Dienstag, den 25. April empfohlen Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

