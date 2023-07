Initiation à l’ornithologie Montbrun-les-Bains, 26 avril 2023, Montbrun-les-Bains.

Montbrun-les-Bains,Drôme

Quel est ce chant d’oiseau ? A qui appartient cette plume ? Est-il sédentaire ou migrateur ? Que mange t-il ? Partons à la découverte du monde fascinant des oiseaux.

Prévoir une paire de jumelles..

Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



What is this bird song? Whose feather is it? Is it sedentary or migratory? What does it eat? Let’s discover the fascinating world of birds.

Bring a pair of binoculars.

¿Qué es este canto de pájaro? ¿De quién es esta pluma? ¿Es sedentaria o migratoria? ¿Qué comen? Vamos a descubrir el fascinante mundo de las aves.

Trae unos prismáticos.

Was ist das für ein Vogelgesang? Wem gehört diese Feder? Ist er sesshaft oder ein Zugvogel? Was isst er? Gehen wir auf Entdeckungsreise in die faszinierende Welt der Vögel.

Bitte ein Fernglas mitbringen.

