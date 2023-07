Huiles essentielles et végétales, le bon usage Montbrun-les-Bains, 31 mars 2023, Montbrun-les-Bains.

Montbrun-les-Bains,Drôme

Vous voulez connaître les bienfaits des huiles essentielles sans vous empoisonner ? Venez rencontrer Sylvie qui vous expliquera tout..

2023-03-31 14:30:00 fin : 2023-03-31 15:30:00. EUR.

Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



You want to know the benefits of essential oils without poisoning yourself? Come and meet Sylvie who will explain everything to you.

¿Quieres conocer los beneficios de los aceites esenciales sin envenenarte? Ven a conocer a Sylvie, que te lo explicará todo.

Möchten Sie die Vorteile von ätherischen Ölen kennen lernen, ohne sich zu vergiften? Treffen Sie Sylvie, die Ihnen alles erklären wird.

