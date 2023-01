Jornada occitana e Dictada Occitana en Volvèstre Montbrun-Bocage Montbrun-Bocage Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Jornada occitana e Dictada Occitana en Volvèstre Montbrun-Bocage, 28 janvier 2023 15:30, Montbrun-Bocage. Samedi 28 janvier, 15h30 Sur place Sus inscripcion 05 61 98 11 51, 06 86 79 21 90

A l’entorn de la Dictada Occitana, una Jornada Occitana a Montbrun-Boscatge (31) lo 28 de genièr : dictada, rencontre d’autor, jòcs de fusta, coralas, garbura, concèrt-bal… Dissabte 28 de génièr de 2023 / Samedi 28 janvier 2023

Le Cercle Occitan Carbonés e del Volvèstre e le Fogau Rurau de MONTBRUN (la Maison de Montbrun)

vos prepausan / Vous proposent

JORNADA OCCITANA EN VOLVÈSTRE

à MONTBRUN-BOSCATGE (Bocage) PROGRAMA DE LA JORNADA / Programme de la journée :

DICTADA / DICTEE

• 15 H.30 : Acuelh dels participants a la sala polivalenta / Accueil des participants à la salle polyvalente.

• 16 H. 00 : Dictada del tèxte en occitan lengadocian e gascon, en preséncia del reviraire del libre d’Italo Calvino, « Marcovaldo o Las sasons en vila», Miquèl PEDUSSAUD. Inscripcion obigatòria. Participacion a gratís. Dictée du texte, en occitan gascon et languedocien, en présence du traducteur de l’auteur du livre d’Italo Calvino « Marcovaldo ou Les saisons en ville », Michel PEDUSSAUD. Inscription obligatoire. Participation gratuite.

CONCERTS DE CANTS POLIFONICS PIRINENCS

• 17 H.00: Correccion collèctiva Remesa dels diplòmas

• 17 H.30 : Vrespalh

JÒCS de FUSTA «Vam e Nhac » tota la vrespada (Jeux de bois l’après-midi)

• 18 H.00 : « TOLOSA, CANTERA » « TÒC a TÒC ». Dins la glèisa. A l’église. Entrada liura.

• 19 H. : Aperitiu.

• 19 H. 30 : Restauracion sus plaça. Reservacion obligatòria. 12 euros

CONCERT-BAL OCCITAN

• 21 H. : « LUMBRETS» (Eclairs). Sala polivalenta. Entrada : 8 euros

ENTRESENHAS E RESERVACIONS OBLIGATÒRIAS (dictada e garbura) abans le 21 de genièr

Jeannette.carrere@orange.fr – tel : 06 95 44 05 14 / 05 61 98 11 51

