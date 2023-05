Marché de Potiers Montbron Place de l’Hôtel de Ville, 26 août 2023, Montbron.

Le temps d’un week-end et pour la 6ème année, La ville de Montbron (16), deviendra… l’Atelier de 32 Potiers-Céramistes professionnels venus de toute la France et de l’étranger !.

2023-08-26 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-27 19:00:00. .

Place de l’Hôtel de Ville

Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine



During a weekend and for the 6th year, the city of Montbron (16), will become? the Workshop of 32 professional Potters-Ceramists from all over France and abroad!

Durante un fin de semana y por sexto año consecutivo, la localidad de Montbron (16) se convertirá en el taller de 32 alfareros profesionales procedentes de toda Francia y del extranjero

Jahr wird die Stadt Montbron (16) für ein Wochenende zum Atelier für 32 professionelle Töpfer und Keramiker aus ganz Frankreich und dem Ausland!

