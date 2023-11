Marché aux cardons et aux truffes Montbrison salles des fêtes Montbrison-sur-Lez, 17 décembre 2023, Montbrison-sur-Lez.

Montbrison-sur-Lez,Drôme

Marché cardons et truffes (15 exposants avec entre autres Huitres, cardons, truffes, foies gras, vins…) de 8h à 18h

A 11h Vin chaud !

A midi Repas truffé 26€ avec au menu :

Omelette truffées, Cardons truffés, Brie truffé, Dessert & café..

2023-12-17 08:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Montbrison salles des fêtes Salle des Fêtes

Montbrison-sur-Lez 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Cardoon and truffle market (15 exhibitors including oysters, cardoons, truffles, foies gras, wines…) 8am to 6pm

11 a.m. Vin chaud!

Lunch: 26? truffle meal on the menu:

Truffled omelette, Truffled cardoons, Truffled brie, Dessert & coffee.

Mercado de cardos y trufas (15 expositores entre ostras, cardos, trufas, foies gras, vinos, etc.) de 8.00 a 18.00 h

Vino caliente a las 11h

Almuerzo (26?) con trufas en el menú:

Tortilla trufada, Cardos trufados, Brie trufado, Postre y café.

Kardonen- und Trüffelmarkt (15 Aussteller mit u.a. Austern, Kardonen, Trüffeln, Gänseleberpastete, Wein…) von 8 bis 18 Uhr

Um 11 Uhr: Glühwein!

Mittags Trüffelmahlzeit 26? mit folgenden Gerichten:

Getrüffeltes Omelett, getrüffelte Kardonen, getrüffelter Brie, Dessert & Kaffee.

