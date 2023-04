44ème Rallye du Montbrisonnais Montbrison Catégories d’Évènement: Loire

Montbrison

44ème Rallye du Montbrisonnais Montbrison et Monts du Forez Montbrison Loire

2023-10-07 – 2023-10-08

Loire . Le rallye représente un parcours de 286,81 km. Il est divisé en 2 étapes et 4 sections. Il comporte 10 épreuves spéciales d’une longueur totale de 125,300 km : Mont-Sémiol / Sail sous Couzan et St Georges en Couzan. asa.forez@wanadoo.fr +33 4 77 95 55 55 http://www.asaforez.com/ Montbrison

