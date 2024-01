38ème randonnée de la fourme Départ des cars parking des Jacquins (salle Guy Poirieux) Montbrison, samedi 5 octobre 2024.

38ème randonnée de la fourme Départ des cars parking des Jacquins (salle Guy Poirieux) Montbrison Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05 06:30:00

fin : 2024-10-05

Les randonneurs Montbrisonnais organisent les 38èmes randonnées de la fourme. 2 parcours en ligne de 42km et 24km (inscription obligatoire à l’avance) et deux circuits en boucle de 12 km et 18 km. ravitaillements avec savoureux produits du terroir.

.

Départ des cars parking des Jacquins (salle Guy Poirieux) Avenue Charles De Gaulle

Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



L’événement 38ème randonnée de la fourme Montbrison a été mis à jour le 2024-01-11 par Office de Tourisme Loire Forez