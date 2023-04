World cleanup day Théâtre de verdure, 16 septembre 2023, Montboucher-sur-Jabron.

Le World Cleanup Day revient en 2023. Ensemble nettoyons notre village pour un espace public plus sain..

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-16 . .

Théâtre de verdure

Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



World Cleanup Day returns in 2023. Together let’s clean up our village for a healthier public space.

El Día Mundial de la Limpieza vuelve en 2023. Limpiemos juntos nuestro pueblo para conseguir un espacio público más saludable.

Der World Cleanup Day kehrt 2023 zurück. Lassen Sie uns gemeinsam unser Dorf für einen gesünderen öffentlichen Raum säubern.

Mise à jour le 2023-04-21 par Montélimar Tourisme Agglomération