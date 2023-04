Forum des associations MJC, 8 septembre 2023, Montboucher-sur-Jabron.

Découvrez les associations du village! De nombreuses associations seront disponibles pour échanger et en savoir plus sur les activités proposées..

2023-09-08 à ; fin : 2023-09-08 . .

MJC

Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the associations of the village! Many associations will be available to exchange and learn more about their activities.

Descubra las asociaciones del pueblo Muchas asociaciones estarán disponibles para hablar y conocer mejor las actividades que ofrecen.

Entdecken Sie die Vereine des Dorfes! Viele Vereine stehen Ihnen zur Verfügung, um sich auszutauschen und mehr über ihre Aktivitäten zu erfahren.

Mise à jour le 2023-04-21 par Montélimar Tourisme Agglomération