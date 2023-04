Tournée du ludobus Espace de verdure, 21 juillet 2023, Montboucher-sur-Jabron.

Venez vous initier aux divers jeux proposés, découvrir des nouveaux jouets. Amusement et détente garantis en famille..

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 . .

Espace de verdure

Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and learn about the various games offered and discover new toys. Fun and relaxation guaranteed in family.

Venga a probar los distintos juegos propuestos y a descubrir nuevos juguetes. Diversión y relajación garantizadas en familia.

Kommen Sie und lernen Sie die verschiedenen angebotenen Spiele kennen und entdecken Sie neues Spielzeug. Spaß und Entspannung für die ganze Familie sind garantiert.

Mise à jour le 2023-04-21 par Montélimar Tourisme Agglomération