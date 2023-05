Fête votive Espace de verdure, 23 juin 2023, Montboucher-sur-Jabron.

La fête s’installe à Montboucher-sur-Jabron. Profitez de feux d’artifice, de concert et d’un marché d’artisans..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-25 . .

Espace de verdure

Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The festival settles in Montboucher-sur-Jabron. Enjoy fireworks, concerts and a craftsman market.

El festival se celebra en Montboucher-sur-Jabron. Disfrute de fuegos artificiales, conciertos y un mercado de artesanía.

Das Fest hält Einzug in Montboucher-sur-Jabron. Genießen Sie ein Feuerwerk, ein Konzert und einen Kunsthandwerkermarkt.

