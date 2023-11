MEGA TOMBOLA – MONTBLANC Montblanc, 9 novembre 2023, Montblanc.

A l’occasion du Téléthon, participez à cette mega tombola et tentez de gagner une PS5 (lot enfant) ou encore un weekend pour 2 personnes (lot adulte) ! Les tickets sont en vente dans différents commerces de la ville (pizzeria, café chez Baldo et Maria, au salon de coiffure…).

As part of the Telethon, take part in this mega tombola for a chance to win a PS5 (children’s prize) or a weekend for 2 (adult prize)! Tickets are on sale at various local businesses (pizzeria, café Baldo et Maria, hair salon…)

En el marco del Teletón, participe en esta mega tómbola e intente ganar un PS5 (premio para niños) o un fin de semana para 2 personas (premio para adultos) Los boletos están a la venta en varios comercios de la ciudad (pizzería, café de Baldo et Maria, salón de peluquería, etc.)

Nehmen Sie anlässlich des Telethon an dieser Mega-Tombola teil und versuchen Sie, eine PS5 (Kinderpreis) oder ein Wochenende für 2 Personen (Erwachsenenpreis) zu gewinnen! Die Lose werden in verschiedenen Geschäften der Stadt verkauft (Pizzeria, Café bei Baldo und Maria, im Friseursalon…)

