LES VINSOLITES DE L’AGGLO : LE VIN SUR LA VOIE ROYALE À SERVIAN Lieu-dit de Gaspary, 7 juin 2023, Montblanc.

A l’orée du village, partez pour une visite en pleine vigne autour du Pont royal de Servian, vestige de la route principale au XVIIe siècle. Ce lieu insolite met en lumière le monde du vin 200 ans avant l’âge d’or, à une époque où le Languedoc était déjà renommé. La dégustation en fin de parcours au bord de la Thongue fige cet instant dans un cadre bucolique.

Réservation préalable obligatoire..

Lieu-dit de Gaspary

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



At the edge of the village, take a tour of the vineyards around the Royal Bridge of Servian, a remnant of the main road in the 17th century. This unusual place highlights the world of wine 200 years before the golden age, at a time when the Languedoc was already renowned. The tasting at the end of the tour on the banks of the Thongue river freezes the moment in a bucolic setting.

Prior reservation is required.

A las afueras del pueblo, recorra los viñedos que rodean el Pont Royal de Servian, vestigio de la carretera principal en el siglo XVII. Este insólito lugar pone de relieve el mundo del vino 200 años antes de la edad de oro, cuando el Languedoc ya gozaba de renombre. La degustación al final del recorrido a orillas del río Thongue hace que este momento se congele en un marco bucólico.

Se requiere reserva previa.

Begeben Sie sich am Rande des Dorfes auf eine Tour durch die Weinberge rund um die Königsbrücke von Servian, ein Überbleibsel der Hauptstraße aus dem 17. Dieser ungewöhnliche Ort beleuchtet die Welt des Weins 200 Jahre vor dem goldenen Zeitalter, zu einer Zeit, als das Languedoc bereits berühmt war. Die Weinprobe am Ende des Rundgangs am Ufer des Flusses Thongue friert diesen Moment in einem bukolischen Rahmen ein.

Vorherige Reservierung erforderlich.

