EXPO L’ESCAL’ARTISTIQUE Place du Château Vieux, 23 mai 2023, Montblanc.

Venez découvrir l’exposition de peintures de l’association agathoise Les-B&M-Art.

Entrée libre..

2023-05-23 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-10 17:00:00. .

Place du Château Vieux

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



Come to discover the exhibition of paintings of the agathoise association Les-B&M-Art.

Free entrance.

Venga a descubrir la exposición de pinturas de la asociación Les-B&M-Art, con sede en Agatha.

Entrada gratuita.

Besuchen Sie die Gemäldeausstellung des Vereins Les-B&M-Art aus Agathoise.

Freier Eintritt.

