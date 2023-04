VIDE- GRENIER ET FOIRE AUX BOUQUINS Montblanc Catégories d’Évènement: Hérault

Montblanc

VIDE- GRENIER ET FOIRE AUX BOUQUINS, 13 mai 2023, Montblanc. Organisé par l’arche montblanaise, au profit de l’association “RIGOLOPITO”.

Buvette et restauration sur place..

Organized by the Montblanc arch, for the benefit of the association « RIGOLOPITO ».

Refreshments and food on the spot. Organizado por el Arche Montblanaise, en beneficio de la asociación RIGOLOPITO.

Refrescos y comida in situ. Organisiert von der Arche Montblanaise, zugunsten des Vereins RIGOLOPITO?

Getränke und Speisen vor Ort.

