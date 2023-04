EXPO DE L’ATELIER NÉO CRÉA Place Edouard Barthe, 13 mai 2023, Montblanc.

Venez découvrir l’exposition de l’atelier Néo Créa qui regroupe la peinture, la gravure, la couture, le relooking de meuble, la carterie, le scrabble et le 3D.

Entrée libre..

2023-05-13 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. .

Place Edouard Barthe

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



Come and discover the exhibition of the Néo Créa workshop which includes painting, engraving, sewing, furniture relooking, cartery, scrabble and 3D.

Free entrance.

Venga a descubrir la exposición del taller Néo Créa, que incluye pintura, grabado, costura, relooking de muebles, cartería, scrabble y 3D.

Entrada gratuita.

Entdecken Sie die Ausstellung des Ateliers Néo Créa, das Malerei, Gravur, Nähen, Möbelumstyling, Kartenspiel, Scrabble und 3D umfasst.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE