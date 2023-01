MONTBIZOT EN JEUX Montbizot Montbizot Montbizot Catégories d’Évènement: Montbizot

2023-01-21 10:00:00 – 2023-01-22 18:00:00

Sarthe Montbizot L’association Ori Game I propose un week end consacré aux jeux de société. Pour passer un moment convivial et partager une franche rigolade en solo, en famille ou entre amis. Week end jeux de société en solo, en famille ou entre amis. +33 6 15 11 41 72 Salle du Pont d’Orne Rue du Pont de Pierre Montbizot

