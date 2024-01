MONTBIZOT EN JEUX Salle polyvalente Montbizot, samedi 27 janvier 2024.

MONTBIZOT EN JEUX Salle polyvalente Montbizot Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 10:00:00

fin : 2024-01-28 18:00:00

Week end jeux de société en solo, en famille ou entre amis.

Samedi de 14h à minuit et dimanche de 10h à 18h. Jeux de société entre amis, en famille, en solo. Entrée libre et gratuite. Petite restauration sur place.

Samedi soir animations sur inscriptions initiation aux jeux de rôle à partir de 9 ans et quizz musical.

Salle polyvalente Rue du Maréchal Leclerc

Montbizot 72380 Sarthe Pays de la Loire



L’événement MONTBIZOT EN JEUX Montbizot a été mis à jour le 2024-01-17 par eSPRIT Pays de la Loire