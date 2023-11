Israel Galvan : seises MA SCENE NATIONALE-LE THEATRE, 19 mars 2024, MONTBELIARD.

Ma Scène Nationale (L.1-1045320 / 1-1045582 / 1-1045600 1-105 8283 / 2-1045322 / 3-1045323) présente ce spectacle Israel Galvan FLAMENCO S E I S E S DURÉE 1H25 Après avoir présenté l’essentiel de l’oeuvre d’Israel Galván, rénovateur absolu du flamenco, depuis 2015, MA invite Seises. Cette création s’inspire de la Danse des Six, une chorégraphie liturgique interprétée depuis le XVe siècle par six enfants (aujourd’hui dix), vêtus de costumes lumineux et coiffés de longues plumes colorées. Célébrée à Séville, dans la plus grande cathédrale du monde, cette cérémonie exerçait sur le petit Galván une fascination irrépressible. Aujourd’hui, le bailaor de génie rejoint le jeune prodige qu’il a été, avant de devenir le danseur transgressif qui a déplacé le flamenco vers l’impudence, l’insolence et l’inconnu. Retour à ses origines, certes, mais aussi aux racines du duende et de l’histoire de la danse. Se déployant en trois parties, Seises nous fait traverser les paysages visuels et sonores de sa ville natale à partir des sonates d’Alessandro et Domenico Scarlatti, des toiles de Velázquez, ou du fandango de Padre Soler. La pièce invoque « la sublimation du corps » par les timbres, les frappes et les résonances, et nous fait entendre un choeur de voix blanches, préalablement sélectionnées dans chaque ville qu’il visite, transformant totalement l’atmosphère de ce spectacle hors-normes. Charnel, félin, sauvage, sensible, intuitif, homme-statue et torero-danseur, celui que les puristes nommaient le mauvais garçon parce qu’il a osé dépouiller la danse flamenca de ses affectations et faux-semblants, ne cesse de se renouveler. Discret et peu bavard, cet artiste indomptable galvanise et envoûte. La Croix Mise en scène, chorégraphie et interprétation : Israel Galván / Espace visuel : Carlos Marquerie Costumes : Micol Notarianni / Clavecin et piano : Daria van den Bercken, Gérard Bouwhuis Avec : Helena Astolfi, Ramón Martínez et une chorale d’enfants / Direction technique : Pedro León Son : Pedro León, Félix Vázquez / Lumières : Benito Jiménez, Valentin Donaire Surveillance des lumières : Rubén Camacho / Régisseur : Balbi Parra / Gestion : Rosario Gallardo Distribution : Rial & Eshelman / Production : IGalván Company

MA SCENE NATIONALE-LE THEATRE MONTBELIARD RUE DE L’ECOLE FRANCAISE Doubs

