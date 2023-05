Julien Strelzyk ça Passe Trop Vite LES BAINS DOUCHES – LA SCENE MONTBELIARD Catégories d’Évènement: Doubs

Après « Santé ! « , Julien Strelzyk revient sur la scène des Quatre Saisons pour nous faire rire avec son spectacle inspiré de l'arrivée de son premier enfant. Sommeil, allaitement, conseils des grands-mères et grandes gueules des grands-pères, arbre généalogique, couple… Il aborde tous les aspects de la parentalité ! Julien Strelzyk en profite d'ailleurs pour analyser, avec beaucoup de dérision, le comportement de certains parents… A partager sans modération !

Julien Strelzyk ça Passe Trop Vite
LES BAINS DOUCHES – LA SCENE
MONTBELIARD
24 juin 2023, 20:30
Tarif : 11.8 euros

