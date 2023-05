JULIEN SANTINI EN DISPONIBILITE LES BAINS DOUCHES – LA SCENE, 22 juin 2023, MONTBELIARD.

JULIEN SANTINI EN DISPONIBILITE LES BAINS DOUCHES – LA SCENE. Un spectacle à la date du 2023-06-22 à 20:30 (2023-06-22 au ). Tarif : 11.8 à 11.8 euros.

En entrant dans l’univers de Julien Santini, le public découvrira que tout est possible sur scène, vraiment tout ! Son style est unique. Entre stand-up et humour décalé, le comédien nous fait part de ses observations – parfois complètement farfelues – et de son parcours personnel. Son spectacle intitulé « En disponibilité » est à la fois plein de poésie et d’audace…La soirée promet d’être inclassable voire phénoménale ! JULIEN SANTINI EN DISPONIBILITE

LES BAINS DOUCHES – LA SCENE MONTBELIARD 4 RUE CONTEJEAN Doubs

