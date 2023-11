Casse-Noisette L’Axone Catégories d’Évènement: Doubs

Montbéliard Casse-Noisette L’Axone, 7 décembre 2023, MONTBÉLIARD. Casse-Noisette L’Axone. Un spectacle à la date du 2023-12-07 à 20:00 (2023-12-07 au ). Tarif : 41.0 à 55.0 euros. « Le Casse-noisette » Ballet féerique en 2 actes. Musique : Piotr Tchaïkovski Livret : Marius Petipa selon le conte de Hoffmann Chorégraphie : Marius Petipa Le ballet magique « Casse-noisette » fait son entrée traditionnelle sur scène en décembre. C’est un véritable chef d’œuvre musical et chorégraphique ! Le soir de Noël, la petite Marie reçoit de son oncle un casse-noisette. La nuit, les jouets commencent à s’animer, à bouger, la petite fille est entrainée dans un tourbillon d’aventures extraordinaires. La magie de Noël, les costumes magnifiques, les chorégraphies variées, une véritable atmosphère des fêtes font de Casse-noisette un spectacle pour toute la famille. Un merveilleux spectacle, une symphonie de la beauté et de grâce ! Venez découvrir ce conte de fée avec la musique sublime de Piotr Tchaikovski qui sera interprété par un orchestre live. A voir absolument ! Réservation PMR : 03 81 54 20 47 Piotr Ilitch Tchaikovski Orchestre Colonne Votre billet est ici L’Axone MONTBÉLIARD 6, rue du Commandant Pierre Rossel Doubs 41.0

Détails
Catégories d'Évènement: Doubs, Montbéliard
Autres
Lieu L'Axone
Adresse 6, rue du Commandant Pierre Rossel
Ville MONTBÉLIARD
Departement Doubs

