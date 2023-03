Visite insolite : Montbéliard il y a 100 ans Montbéliard Catégories d’Évènement: Doubs

Montbéliard

Visite insolite : Montbéliard il y a 100 ans, 9 juillet 2023, Montbéliard

2023-07-09 – 2023-07-09 Montbéliard

Doubs . Accompagnés d’un guide et équipés d’une application, plongez dans la cité des Princes telle qu’elle était il y a 100 ans ! Les clichés et les cartes postales pris à cette époque révèlent un tout autre visage de la ville avant les importantes

transformations et aménagements qui ont modelé son environnement actuel. Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80. Manifestation organisée dans le cadre des rendez-vous du patrimoine de Pays de Montbéliard agglomération. Montbéliard

