Conférence Des femmes et des dieux, si on en parlait ? Salle de la Prairie Montbéliard, jeudi 8 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 20:00:00

fin : 2024-02-08 22:30:00

Conférence organisée dans le cadre de l’événement « Démocratie religion ».

Des femmes et des dieux, si on en parlait ? . Voix de femmes au sein des traditions juive, musulmane et chrétienne,. conférence avec :

E. Seyboldt, pasteure présidente du Conseil national.de l’Église protestante unie de France

Lilia Bensedrine , spécialiste de l’islam, directrice du festival Sacrées journées, à Strasbourg

Janine Elkouby, agrégée de lettres classiques et spécialiste des femmes dans le judaïsme

Petite restauration possible sur place.

Conférence en accès libre proposés par l’association montbéliardaise Saint-Martin, bien commun en collaboration avec l’association belfortaine Racines et chemins-Bibliothèque des religions.

Salle de la Prairie Rue de Grand-Charmont

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



