Spectacle « La bonne étoile » Montbazon, 9 décembre 2023 16:00, Montbazon.

Montbazon,Indre-et-Loire

Un spectacle joyeux pour toutes celles et ceux qui croient toujours aux fées, aux ogres, aux sorcières et pourquoi pas au père Noël ?

Compagnies Sept-Épées et Sans Souci

Sur réservation.

Samedi 2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 . .

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



A joyful show for all those who still believe in fairies, ogres, witches and why not Santa Claus?

Compagnies Sept-Épées and Sans Souci

Reservations required

Un alegre espectáculo para todos aquellos que aún creen en hadas, ogros, brujas y, por qué no, en Papá Noel

Compañías Sept-Épées y Sans Souci

Por reserva

Ein fröhliches Spektakel für alle, die immer noch an Feen, Oger, Hexen und warum nicht auch an den Weihnachtsmann glauben?

Compagnies Sept-Épées und Sans Souci

Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-12-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme