La Nuit des Châteaux à la Forteresse de Montbazon. Montbazon, 28 octobre 2023, Montbazon.

Montbazon,Indre-et-Loire

Venez découvrir la Forteresse de Montbazon, fief de Foulques III Nerra ! À la lueur des flambeaux, suivez le chevalier guide qui vous dévoilera tous les secrets de cette bâtisse millénaire, du donjon jusqu’aux souterrains..

Samedi 2023-10-28 19:30:00 fin : 2023-10-28 . 5 EUR.

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and discover the Fortress of Montbazon, stronghold of Foulques III Nerra! By torchlight, follow the Knight Guide as he reveals all the secrets of this thousand-year-old building, from the dungeon to the underground passages.

Venga a descubrir la Fortaleza de Montbazon, fortaleza de Foulques III Nerra A la luz de las antorchas, siga al caballero guía que le revelará todos los secretos de este edificio milenario, desde la torre del homenaje hasta los pasadizos subterráneos.

Entdecken Sie die Festung von Montbazon, ein Lehen von Foulques III Nerra! Folgen Sie im Schein der Fackeln dem Ritterführer, der Ihnen alle Geheimnisse dieses tausendjährigen Gebäudes vom Bergfried bis zu den unterirdischen Gängen enthüllt.

Mise à jour le 2023-09-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme